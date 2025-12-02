Caen tres maleantes armados y con droga

RIOVERDE.- Dos sujetos armados y que traían bolsas con marihuana, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Rioverde, mientras que otro más fue detectado en la comunidad de Cañada Grande, esto en operativos de seguridad en la zona media del estado.

En el primer caso, los agentes policiales recorrían las calles de la colonia La Victoria, en ese municipio, cuando detectaron a dos sujetos que ingerían bebidas embriagantes a bordo de una camioneta Toyota, por lo que determinaron abordarlos para su investigación.

Los policías realizaron una inspección en la camioneta donde estaban los sujetos, en la cual encontraron una pistola tipo escuadra abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles, además traían dos bolsas con marihuana.

Dichas personas fueron ubicadas en la colonia Victoria, luego de que, en un operativo por la zona, fueran detectados ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, derivado de lo anterior se procedió a una inspección que resultó en el aseguramiento de los objetos antes mencionados.

En la entrevista, los individuos dijeron llamarse Juan Carlos N y Mario N, a quienes se les puso a disposición del Ministerio Público.

En una segunda acción, durante recorridos de seguridad en la localidad de Cañada Grande, el personal operativo detectó a un sujeto que dijo llamarse Efraían N., quien al ver la presencia de los elementos intentó huir a bordo de una motocicleta, dándole alcance y asegurándole un arma de fuego corta calibre .22 abastecida, así como cinco cartuchos útiles, siendo también detenido y remitido ante la autoridad.