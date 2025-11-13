logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae sujeto vinculado a un grupo delictivo

José “N”, con antecedentes por delitos contra la salud

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Cae sujeto vinculado a un grupo delictivo

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementamos acciones para seguir transformando los 59 municipios de la entidad con espacios seguros para las familias potosinas.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, efectuaron un operativo táctico terrestre y aéreo en apoyo a un dispositivo de la Policía de Investigación en la delegación de La Pila de la capital potosina.

En la comunidad de Terrero Sur se detuvo a José “N” de 27 años, con antecedentes por delitos contra la salud, vinculado a un grupo de delincuentes que desestabilizan la tranquilidad de la población y se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con un cargador y 14 cartuchos útiles.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, asume el compromiso de velar por la tranquilidad de cada uno de los potosinos en un Potosí sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 3 años sin justicia
Más de 3 años sin justicia

Más de 3 años sin justicia

SLP

Redacción

En el homicidio del joven Elías Monsiváis, familia sigue buscando su cuerpo; FGE señala que ya hay dos órdenes de aprehensión

Atrapan a menor por presunto robo a comercio
Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Atrapan a menor por presunto robo a comercio

SLP

Redacción

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“
Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

SLP

Redacción

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera
Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

SLP

Redacción