Cae sujeto vinculado a un grupo delictivo

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementamos acciones para seguir transformando los 59 municipios de la entidad con espacios seguros para las familias potosinas.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, efectuaron un operativo táctico terrestre y aéreo en apoyo a un dispositivo de la Policía de Investigación en la delegación de La Pila de la capital potosina.

En la comunidad de Terrero Sur se detuvo a José “N” de 27 años, con antecedentes por delitos contra la salud, vinculado a un grupo de delincuentes que desestabilizan la tranquilidad de la población y se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con un cargador y 14 cartuchos útiles.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, asume el compromiso de velar por la tranquilidad de cada uno de los potosinos en un Potosí sin límites.

