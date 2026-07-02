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Seguridad

Cae supuesta vendedora de drogas en Jassos

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Cae supuesta vendedora de drogas en Jassos
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      En la comunidad de San Nicolás de Jassos, dentro de la zona metropolitana, fue detenida una mujer por presuntamente poseer varias dosis de droga. Esto, como resultado de patrullajes de seguridad y vigilancia implementados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      La detenida fue identificada como Delia "N", de 36 años de edad, a quien le fueron aseguradas dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal", de la que aparentemente sería distribuidora en la zona.

      La mujer, junto con los indicios asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

      En su informe, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asegura el impulso de operativos permanentes de prevención y vigilancia en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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