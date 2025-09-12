Cae supuesto objetivo prioritario en Soledad

Un presunto objetivo prioritario, dedicado al salto a comercios, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad en posesión de cristal y además traía una réplica de arma de fuego que utilizaba en los atracos, hecho que ocurrió en la colonia Hogares Ferrocarrileros.

Durante los recorridos en la calle Valentín Gómez Farías, los agentes observaron a un individuo que alteraba el orden público, mismo que fue interceptado y después de ser entrevistado se identificó como Juan “N” de 29 años de edad, quien mostró una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que se le realizó una inspección a su persona.

En dicha revisión se le encontraron cuatro dosis de “cristal”, así como la réplica de un arma de fuego tipo revólver. Al mismo tiempo, y conforme lo dicta el debido protocolo de actuación, se consultó su estatus legal en Plataforma México.

El resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario generador de incidencias, quien estaba relacionado con al menos seis robos con violencia a comercios, además de contar con dos detenciones previas por delitos del fuero común.

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de metanfetaminas y portación de réplica de arma de fuego, además se le dio lectura de su carta de derechos, siendo puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.