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Seguridad

Caen 2 narcos en distintos hechos

Se les aseguraron diversas dosis de droga y un arma de fuego

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Caen 2 narcos en distintos hechos
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      En operativos de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en diferentes intervenciones a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud y aseguró diversas dosis de droga, un arma de fuego y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

      En una primera acción en el municipio de Ciudad Valles, la GCE detuvo a Luis "N", de 22 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", bolsas con marihuana, una mochila, una báscula y dinero en efectivo, presuntamente relacionados con actividades de distribución de estupefacientes.

      Por otra parte, en la colonia Tercera Chica de la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José "N", de 36 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", además de un arma de fuego. 

      Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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      En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asegura impulsar acciones operativas y preventivas para consolidar entornos más seguros y preservar la paz. 

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