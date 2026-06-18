Caen 2 narcos en distintos hechos
Se les aseguraron diversas dosis de droga y un arma de fuego
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En operativos de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en diferentes intervenciones a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud y aseguró diversas dosis de droga, un arma de fuego y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.
En una primera acción en el municipio de Ciudad Valles, la GCE detuvo a Luis "N", de 22 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", bolsas con marihuana, una mochila, una báscula y dinero en efectivo, presuntamente relacionados con actividades de distribución de estupefacientes.
Por otra parte, en la colonia Tercera Chica de la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José "N", de 36 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", además de un arma de fuego.
Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asegura impulsar acciones operativas y preventivas para consolidar entornos más seguros y preservar la paz.
no te pierdas estas noticias
Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes
PULSO
Se trata de diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas
Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso
Redacción
Paramédicos de Cruz Roja atendieron y trasladaron a una de las mujeres
Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados
Pulso Online
Automovilistas y peatones reportan que la camioneta permanece con frecuencia en Ignacio Comonfort