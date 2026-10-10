Caen 4 integrantes de una célula delictiva; operaba en Matehuala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante un operativo, elementos de la Guardia Civil Estatal desarticularon una célula criminal generadora de violencia en el municipio de Matehuala, en donde lograron la detención de cuatro sujetos con armas largas y droga.

Como resultado de un operativo táctico se concretaron las detenciones referidas, las cuales buscan impedir la introducción de grupos delincuenciales de otros estados, además de que se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos, cascos y 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

A los detenidos, Alexis "N" de 28 años, Juan "N" de 30 años, originario de El Salvador, Rúben "N" de 18 años y Brian "N" de 22 años, se les aseguraron 75 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal" y 10 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

También se aseguraron dos automóviles, un Ford color blanco y un Nissan color rojo, en los cuales andaban al momento de ser detenidos, quedando a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes junto con el resto de los objetos ilícitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí