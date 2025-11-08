Caen dos presuntos maleantes que enfrentaron a policías

Luego de enfrentar a balazos a agentes policiales al norte de la capital potosina, dos individuos fueron capturados por la Guardia Civil Estatal cuando se daban a la fuga a bordo de una camioneta, se les vincula a una célula delictiva generadora de violencia en la zona.

Inicialmente, los oficiales patrullaban la zona norte y en calles de la colonia Valle Escondido detectaron una camioneta que era conducida en forma sospechosa con dos individuos a bordo, a los que se les marcó el alto para una investigación.

No obstante, los sujetos en lugar de detenerse aumentaron la velocidad y dispararon contra los uniformados, quienes tuvieron que responder a la agresión sin que se registraran personas heridas o fallecidas.

Posteriormente los policías pudieron interceptar a los individuos, que se identificaron como Carlos N. de 31 años de edad y Carlos Alberto de 24 años; al realizar una inspección, en la camioneta se encontró un arma de fuego larga utilizada en el ataque, así como un teléfono celular.

Por lo anterior, los agentes estatales procedieron a la detención de los dos sujetos junto con los objetos y la camioneta en que se desplazaban, siendo remitidos ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

Los sujetos son identificados como supuestos integrantes de un grupo delictivo que opera en esa zona de la ciudad.