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El euro sube ante expectativas del fin de la guerra en Irán

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1567 dólares

Por EFE

Junio 12, 2026 09:13 a.m.
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El euro sube ante expectativas del fin de la guerra en Irán
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      El euro subió ante las expectativas de que termine la guerra en Irán y de que el Banco Central Europeo (BCE) elevará más sus tipos de interés.

      El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1575 dólares, frente a los 1,1516 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

      El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1567 dólares.

      El euro se apreció frente al dólar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara las amenazas de ataques a Irán y dijeran que se acercan a un acuerdo, pero Teherán rechazó que sea así.

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      Trump dijo que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha firmado un plan para seguir negociando el programa nuclear iraní, pero Teherán aseguró que no ha decidido el acuerdo.

      El aumento del optimismo en el mercado perjudica al dólar, que se ha apreciado por su carácter de moneda refugio desde el ataque de EEUU e Israel a Irán a finales de febrero.

      Es poco probable que el dólar vaya a caer mucho más, incluso, si EEUU e Irán llegan a un acuerdo de paz, considera el analista de ING Chris Turner.

      El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo este viernes que la subida de los tipos de interés que aprobó el BCE ayer fue necesaria porque el encarecimiento de la energía repercute en otros precios.

      Nagel añadió que el BCE mantiene todas las opciones abiertas para julio y está listo para responder una vez más, si es necesario.

      El nuevo gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, dijo que la subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos que aprobó el BCE el jueves fue necesaria para contener efectos de segunda ronda.

      El BCE subió el jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios hasta el 2,25 %, la primera subida desde septiembre de 2023.

      La inflación subió en mayo en Alemania un 2,7 % interanual, en Francia un 2,8 %, y en España un 3,2 %.

      La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1557 y 1,1588 dólares.

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