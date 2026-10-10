Cafre arrolla a motociclista y se da a la fuga en Valles

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CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga, en un accidente ocurrido en la colonia Solidaridad.

El percance sucedió este viernes, poco antes del mediodía, en el cruce de las calles Horacio Sánchez Unzueta y Ramiro Galero, a la altura de una escuela primaria.

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta blanca circulaba por la calle Ramiro Galero, con dirección del jardín de niños hacia la escuela primaria.

Sin embargo, al llegar a la mencionada intersección, no hizo alto para ceder el paso y chocó contra una motocicleta Itálika negra, conducida por Marco Antonio, de 18 años de edad, quien transitaba sobre la calle Horacio Sánchez Unzueta, que es vía de preferencia.

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Debido al impacto, el joven salió proyectado y cayó sobre el pavimento, mientras que el conductor de la camioneta, en lugar de detenerse para auxiliarlo, aceleró y huyó del lugar.

Socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias le brindaron auxilio al motociclista, quien afortunadamente solo sufrió raspones y no requirió traslado a un hospital.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y recabaron información sobre lo sucedido.