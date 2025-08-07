Camión de basura se queda sin frenos y casi provoca una tragedia
CIUDAD VALLES.- Un camión de recolección de basura presentó una falla en los frenos y retrocedió varios metros hasta caer a un arroyo.
El accidente ocurrió la noche de este martes, en la intersección de las calles Segunda Privada Diana y María Isabel, en el fraccionamiento El Carmen 3.
Lorenzo, de 55 años de edad, conducía el camión recolector y circulaba en subida sobre la Segunda Privada Diana. Sus compañeros habían descendido para recoger bolsas y contenedores de basura frente a las casas, cuando el operador intentó detener la unidad y descubrió que los frenos no respondían. De inmediato, gritó para alertar a todos, pidiendo que colocaran alguna piedra o tronco detrás de las llantas para intentar frenar el vehículo.
No hubo tiempo para maniobrar; Lorenzo mantuvo la calma, aseguró el volante y la pesada unidad retrocedió en línea recta hasta caer al arroyo.
En el lugar del incidente se realizaba una fiesta infantil y había niños en la calle, pero al escuchar los gritos del operador corrieron hacia la orilla, evitando así una tragedia.
No se reportaron personas lesionadas, aunque Lorenzo sufrió malestar debido a enfermedades crónicas que padece, por lo que fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y trasladado a un hospital.
