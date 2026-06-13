Por secuestro, capturan a un hampón en Xilitla

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En colaboración institucional entre instituciones de procuración de justicia, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado aseguraron a Domingo "N", quien era requerido por autoridades del estado de Querétaro por su probable participación en el delito de secuestro calificado.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en la zona Centro del municipio de Xilitla, luego de que la Fiscalía queretana solicitara apoyo para la localización del señalado.

De acuerdo con la investigación que se sigue en aquella entidad, los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, cuando una mujer fue privada de su libertad por varios individuos armados mientras se encontraba en un establecimiento ubicado en el municipio de Landa de Matamoros.

Las indagatorias establecen que Domingo "N" presuntamente participó en el traslado de la víctima hacia una zona serrana, donde habría permanecido en cautiverio bajo vigilancia de diversos sujetos. Asimismo, se le atribuye haber intervenido en las exigencias económicas realizadas a familiares de la afectada para obtener su liberación. La víctima fue localizada con vida al día siguiente de su privación de la libertad en una comunidad de la región serrana queretana.

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Tras recibir la información sobre el posible paradero del imputado, agentes investigadores potosinos desarrollaron labores de campo que permitieron ubicarlo y ejecutar el mandamiento judicial vigente.

Una vez informado del motivo de su detención, Domingo "N" fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar su traslado al estado de Querétaro, donde continuará el proceso penal correspondiente.

La coordinación permanente entre instituciones de procuración de justicia fortalece las acciones para localizar a personas requeridas por la ley, aun cuando intenten ocultarse fuera de la entidad donde son investigadas.