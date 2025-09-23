logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta se impacta contra un cerro

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se impacta contra un cerro

CIUDAD VALLES.- Un hombre proveniente del municipio de Tanquián estrelló la camioneta que conducía contra un cerro en la carretera libre Valles–Tampico.

El accidente ocurrió este lunes, poco antes de las 5 de la mañana, en el kilómetro 13+500 de la carretera federal número 70.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Ford Escape blanca circulaba con dirección de Tamuín hacia Ciudad Valles, y al tomar una curva cerca del ejido El Abra perdió el control, impactándose contra un cerro.

La unidad terminó con severos daños en la parte frontal; sin embargo, de manera milagrosa el conductor resultó ileso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles acudieron al lugar para brindarle atención, pero el afectado no la requirió.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas
En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

SLP

Redacción

Se trató de doce hombres, 5 mujeres adultas, así como adolescentes e infantes

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart
Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

SLP

Redacción

Vándalo es arrestado con arma prohibida
Vándalo es arrestado con arma prohibida

Vándalo es arrestado con arma prohibida

SLP

Redacción

Incautan carro con equipo táctico y cargadores
Incautan carro con equipo táctico y cargadores

Incautan carro con equipo táctico y cargadores

SLP

Redacción

Se presume era utilizado para delinquir, cuenta con reporte de robo del 2023