Camioneta se impacta contra un cerro

CIUDAD VALLES.- Un hombre proveniente del municipio de Tanquián estrelló la camioneta que conducía contra un cerro en la carretera libre Valles–Tampico.

El accidente ocurrió este lunes, poco antes de las 5 de la mañana, en el kilómetro 13+500 de la carretera federal número 70.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Ford Escape blanca circulaba con dirección de Tamuín hacia Ciudad Valles, y al tomar una curva cerca del ejido El Abra perdió el control, impactándose contra un cerro.

La unidad terminó con severos daños en la parte frontal; sin embargo, de manera milagrosa el conductor resultó ileso.

Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles acudieron al lugar para brindarle atención, pero el afectado no la requirió.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.