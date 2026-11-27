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Una camioneta de transporte de personal que circulaba por el río Santiago sufrió aparatosa volcadura, a unos metros del Anillo Periférico Norte. No se reportaron personas heridas en este caso.

Fue poco antes de las ocho de la mañana de este jueves, en que la camioneta color blanco tipo panel, se desplazaba por el río Santiago, en dirección a la carretera a Matehuala.

Sin embargo, estaba a unos metros del Periférico Oriente cuando el conductor perdió el control del volante a la izquierda y chocó contra la base de concreto de un poste de alumbrado público para finalmente volcarse en los carriles opuestos quedando sobre su costado izquierdo.

Al momento del hecho la camioneta no transportaba personal y el conductor salió ileso, acudiendo elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad a tomar conocimiento del accidente y la unidad fue enviada a una pensión para que se lleven a cabo los trámites legales.

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Cabe referir que al momento del accidente el piso estaba mojado por la lluvia que prevalecía, lo que pudo ser causante para que la camioneta derrapara y sobreviniera la volcadura.