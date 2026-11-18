¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un elemento de la Policía Municipal capitalina ya inactivo, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado como presunto participante en un ataque contra agentes de la Guardia Civil Estatal, ocurrido el pasado 4 de noviembre, en donde un presunto delincuente murió cuando era atendido en el hospital.

La FGE identificó al presunto con el nombre de Moisés N., del que indicó que era mando medio activo de la Municipal, aunque posteriormente la corporación capitalina desmintió la versión.

En los hechos registrados en el bulevar Río Santiago, uno de los agresores de nombre Óscar, alias "El Cepi", resultó herido y falleció horas después en un nosocomio, mientras que las investigaciones continuaron hasta identificar al ahora aprehendido Moisés "N" como otro de los presuntos agresores.

De acuerdo a la Fiscalía, los agentes fiscales realizaron las acciones pertinentes y obtuvieron la orden de aprehensión contra el presunto partícipe por el delito de ataque peligroso en real con daño en las cosas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandamiento judicial fue cumplimentado en la colonia Cactus por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes posteriormente pusieron al detenido a disposición de un juez.

DESMIENTEN QUE

SEA POLICÍA ACTIVO

Ante la afirmación de la FGE en el sentido de que el aprehendido es un policía activo con un cargo importante en la corporación, la Secreataría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital indicó que el elemento no ocupa cargo de mando y dejó de presentarse a laborar desde el 31 de octubre, situación documentada por Asuntos Internos y que al momento de su aprehensión se encontraba fuera de servicio.

La SSPC informó que, ante los hechos dados a conocer por la autoridad ministerial sobre la aprehensión de un elemento de la corporación, se actuará sin tolerar ni solapar conductas contrarias a los principios de la función policial y del servicio público.

Indicó que la institución coadyuvará con la Policía de Investigación en las diligencias que se requieran dentro del proceso que enfrenta el imputado.

No obstante, reiteró que el elemento no ocupa un cargo de mando y que, al momento de su aprehensión, se encontraba fuera de servicio. Además, aseguró que no habrá tolerancia ante actos que contravengan los principios institucionales.

"Toda conducta deberá asumir las consecuencias que correspondan conforme a derecho", manifestó la Policía capitalina.