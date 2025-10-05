Captura la Estatal a 2 presuntos asaltantes

Dos presuntos asaltantes de tiendas de conveniencia, en especial OXXO’s, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, ambos tienen múltiples detenciones por distintos delitos y ahora los sorprendieron en posesión de droga.

Fue en la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la ciudad, en donde agentes de la GCE detuvieron a los dos individuos, señalados como dedicados al robo a tiendas de conveniencia, en la zona norte de la capital potosina.

Los presuntos, identificados como Luis “N” de 34 años de edad y Kevin “N” de 25 años, fueron detectados en forma sospechosa por los agentes policiales, quienes procedieron a interceptarlos para realizarles una revisión, encontrándoles una dosis de “cristal” y otra de marihuana.

Cabe señalar que, ambos criminales cuentan con antecedentes ilícitos, siendo asegurados uno en 14 ocasiones y otro en cuatro, por presunto robo de vehículo, delitos contra la salud y daños.

Asimismo, se les señala como su principal actividad delictiva los asaltos a las tiendas, por ahora se les puso por enésima vez a disposición del Ministerio Público por los delitos que les resulten.