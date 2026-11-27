¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En los municipios de Santa María del Río y Axtla de Terrazas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos hombres que presuntamente se dedicarían a la distribución de droga.

En Santa María, elementos estatales arrestaron a Josafath "N", de 28 años de edad, a quien le aseguraron al menos diez dosis de presunta marihuana, que tenía guardadas en un bolso.

En una segunda intervención, en Axtla, fue detenido Jorge "N", de 55 años, quien tenía en su posesión al menos veinte dosis de una sustancia con características similares al "cristal" y otras diez de presunta marihuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que ambas personas quedaron a disposición de las autoridades de investigación, que determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la SSPC aseguró que impulsa operativos preventivos y de vigilancia en las cuatro regiones, como parte de las acciones para inhibir actividades delictivas.