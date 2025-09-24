logo pulso
Capturan a cuatro individuos con ponchallantas

Tres fueron sorprendidos en Ciudad Valles y otro más en Cedral

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a cuatro individuos con ponchallantas

En distintos casos, cuatro sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en posesión de ponchallantas, dos de ellos también traían tres dosis de cristal, siendo remitidos ante la autoridad correspondiente.

El primer aseguramiento se dio en el municipio de Ciudad Valles, donde efectivos detuvieron a Lázaro “N” y Christian “N”, ambos de 30 años, así como Elías “N” de 21 años, luego de asegurarles 17 objetos “ponchallantas” y tres dosis de metanfetaminas.

En el otro caso, fue en calles de la zona centro del municipio de Cedral, donde los agentes estatales detectaron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto.

En una revisión de rutina le encontraron en su poder 30 ponchallantas y por lo tanto se procedió a su detención, dijo llamarse Brayan de 21 años de edad. Los sujetos podrían estar relacionados a diferentes actividades ilegales en sus respectivas zonas, por ello se procedió al decomiso de los objetos prohibidos y a su detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado junto con los objetos ilícitos a fin de que se llevaran a cabo las diligencias respectivas.

