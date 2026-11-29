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Tres supuestos vendedores de droga, fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal como resultado de acciones de vigilancia y prevención del delito, durante intervenciones realizadas en Ciudad Valles y en el municipio de Villa de Reyes.

En Ciudad Valles, como parte del dispositivo "Huasteca Segura", elementos estatales detuvieron a Eduardo "N", de 45 años, y Mónica "N", de 30 años, ambos originarios de este municipio, a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, bolsas con hierba seca con características de la marihuana, dosis de polvo blanco con características de la cocaína y una hoja de papel con diversas claves.

En un hecho distinto, en Villa de Reyes, la GCE detuvo a Óscar "N", de 33 años, quien presuntamente manifestó dedicarse a la venta de droga para un grupo delictivo, a quien se le aseguraron dosis de hierba seca con características de la marihuana y de una sustancia similar al cristal.

Las tres personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de droga para su venta.

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