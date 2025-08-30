Capturan a dos sujetos por venta de droga

Dos hombres fueron detenidos en diferentes operativos de la Guardia Civil Estatal, por el presunto delito de posesión de droga con supuestos fines de venta y ambos son identificados como generadores de violencia en sus respectivas zonas.

El primero se ubicó en la colonia Hacienda de Bravo, en la capital potosina, se trata de Víctor “N” de 64 años de edad, quien fue detectado en forma sospechosa y al ser sometido a una revisión le encontraron 52 dosis de cristal entre sus ropas.

Cabe señalar que el hombre ha sido detenido en cuatro ocasiones distintas, por probables delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Otro de los detenidos es un adolescente de 17 años de edad, el cual se ubicó en la colonia Urbi Villa del Real, en el municipio de Villa de Pozos, siendo sorprendido con seis bolsas con marihuana y seis dosis de “cristal”.

A los dos arrestados se les leyeron sus derechos que los asisten y los trasladaron a la barandilla, donde una vez que los certificaron los pusieron a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.