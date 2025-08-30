logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a dos sujetos por venta de droga

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a dos sujetos por venta de droga

Dos hombres fueron detenidos en diferentes operativos de la Guardia Civil Estatal, por el presunto delito de posesión de droga con supuestos fines de venta y ambos son identificados como generadores de violencia en sus respectivas zonas.

El primero se ubicó en la colonia Hacienda de Bravo, en la capital potosina, se trata de Víctor “N” de 64 años de edad, quien fue detectado en forma sospechosa y al ser sometido a una revisión le encontraron 52 dosis de cristal entre sus ropas.

Cabe señalar que el hombre ha sido detenido en cuatro ocasiones distintas, por probables delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Otro de los detenidos es un adolescente de 17 años de edad, el cual se ubicó en la colonia Urbi Villa del Real, en el municipio de Villa de Pozos, siendo sorprendido con seis bolsas con marihuana y seis dosis de “cristal”. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los dos arrestados se les leyeron sus derechos que los asisten y los trasladaron a la barandilla, donde una vez que los certificaron los pusieron a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vándalo encerraba y golpeaba a su mujer
Vándalo encerraba y golpeaba a su mujer

Vándalo encerraba y golpeaba a su mujer

SLP

Redacción

La afectada, originaria de Jalisco, logró escapar y pidió ayuda en un OXXO

Trailero resulta lesionado en volcadura
Trailero resulta lesionado en volcadura

Trailero resulta lesionado en volcadura

SLP

Redacción

Circulaba por la carretera a México cuando perdió el control del volante

Individuo es arrestado con cristal en Arbolitos
Individuo es arrestado con cristal en Arbolitos

Individuo es arrestado con cristal en Arbolitos

SLP

Redacción

Muere adolescente al chocar contra camión
Muere adolescente al chocar contra camión

Muere adolescente al chocar contra camión

SLP

Redacción

Circulaba por el bulevar Turístico, en Matehuala, cuando sufrió el terrible percance