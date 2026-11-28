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En dispositivos de seguridad y vigilancia implementados en las regiones Huasteca y Centro, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres hombres por su probable participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo, a quienes les aseguraron una cantidad importante de marihuana y cristal.

En el primer hecho, como parte del operativo "Huasteca Segura", elementos estatales detuvieron a José N., de 40 años, y Juan de Dios N., de 33 años, en la localidad de Las Palmas, municipio de Tamuín, a quienes se les decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana y una motocicleta.

Los individuos fueron detectados cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta y al cometer faltas administrativas se les marcó el alto y en la revisión les encontraron la droga que presuntamente andaban vendiendo en la zona.

De acuerdo a información de inteligencia, ambos presuntamente pertenecen a un grupo delictivo y uno de ellos cuenta con mandamientos judiciales vigentes.

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En una segunda intervención, realizada en la colonia San Luis Rey, en la capital potosina, los agentes de la GCE detuvieron a Braulio "N", de 25 años de edad, a quien se le aseguraron bolsas de marihuana y distintas dosis de cristal, así como una motocicleta Itálika, modelo 2023 en la que andaba cuando lo descubrieron.

Los tres detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades por el presunto delito contra la salud y lo que les resulte, además se les leyeron los derechos que los ampararon como personas en detención.