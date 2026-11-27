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Una carambola en donde participaron cuatro vehículos, tuvo lugar este jueves en la cima del puente de la carretera a México y Villa de Pozos, en donde por suerte no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

El hecho tuvo lugar alrededor de la una de la tarde cuando los vehículos participantes circulaban por los carriles centrales en dirección a Querétaro. El piso estaba mojado por la lluvia prevaleciente.

Fue en la cima del puente de Pozos en que los autos impactaron entre sí por alcance y quedaron con fuertes daños, algunos prácticamente en pérdida total.

Minutos después de la múltiple colisión, paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos acudieron a prestar ayuda a los ocupantes de los vehículos, quienes afortunadamente no presentaron lesiones graves y no requerían traslado al hospital.

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Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del percance en espera de que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo reparatorio en cuanto a los daños materiales.