En un mes, recuperan trece vehículos robados

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En distintos operativos de seguridad por parte de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, que realiza patrullajes en la red carretera de la entidad, se obtuvieron diversos resultados en el periodo del 15 de mayo al 11 de junio de este año.

El titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, detalló que se recuperaron 13 vehículos con reporte de robo y se detuvo a cinco personas por diversos ilícitos, de las cuales dos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego.

Entre los resultados más relevantes destaca la detención de un presunto generador de incidencia delictiva, vinculado al robo de vehículos con violencia, quien fue ubicado en posesión de una unidad con placas sobrepuestas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, señaló que al día de hoy, con el trabajo de la División Caminos y la coordinación con el Gobierno Federal a través de la Defensa y la Guardia Nacional, se mantienen carreteras más seguras en la entidad.

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