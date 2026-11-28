Choca camión contra poste de semáforo
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Un camión de personal quedó con fuertes daños materiales luego de chocar contra la base de un semáforo y señalética en la carretera a México, por suerte no se registraron personas lesionadas.
Fue alrededor de las ocho de la noche del jueves, que el camión color blanco, con número económico 211, se desplazaba inicialmente por la avenida Paseo de las Flores, en Villa de Pozos.
Al tratar de incorporarse a la lateral de la carretera a México y el Eje 128, el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la base del poste metálico del semáforo, que también sostenía una señalética de destino.
Ante el fuerte choque el poste quedó ladeado y el camión con daños materiales en la parte frontal, aunque el chofer no presentó lesiones de consideración.
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Elementos policiales acudieron a tomar conocimiento del accidente y el camión fue enviado a una pensión para garantizar el pago de los daños al poste, y que pueda ser reclamado por su propietario.
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