logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choca camioneta en el distribuidor Juárez

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Choca camioneta en el distribuidor Juárez

Una camioneta quedó con fuertes daños materiales luego de chocar contra el muro de la contención del distribuidor Juárez, por suerte no hubo personas lesionadas en este hecho, ocurrido la mañana de este domingo.

Fue cerca de las siete de la mañana, en que la camioneta Toyota Avanza de color gris, circulaba inicialmente por la avenida Salvador Nava Martínez y posteriormente el conductor ascendió hacia la parte alta del distribuidor.

En ese sitio, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó de frente contra la contención que divide los carriles que llevan hacia la carretera a Matehuala y la de Rioverde, quedando totalmente destrozada.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio para tomar conocimiento del percance, en el que por suerte no se registraron personas lesionadas y se esperaba que el conductor pudieran llegar a un acuerdo sobre posibles daños a la contención a través de su aseguradora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Infractores acaban tras las rejas en Soledad
Infractores acaban tras las rejas en Soledad

Infractores acaban tras las rejas en Soledad

SLP

Redacción

En Salinas, capturan a vendedor de droga
En Salinas, capturan a vendedor de droga

En Salinas, capturan a vendedor de droga

SLP

Redacción

Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos
Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos

Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos

SLP

Redacción

Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite
Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite

Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite

SLP

Redacción

Tienen antecedentes penales y tripulaban una motocicleta hurtada