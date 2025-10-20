Choca camioneta en el distribuidor Juárez

Una camioneta quedó con fuertes daños materiales luego de chocar contra el muro de la contención del distribuidor Juárez, por suerte no hubo personas lesionadas en este hecho, ocurrido la mañana de este domingo.

Fue cerca de las siete de la mañana, en que la camioneta Toyota Avanza de color gris, circulaba inicialmente por la avenida Salvador Nava Martínez y posteriormente el conductor ascendió hacia la parte alta del distribuidor.

En ese sitio, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó de frente contra la contención que divide los carriles que llevan hacia la carretera a Matehuala y la de Rioverde, quedando totalmente destrozada.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio para tomar conocimiento del percance, en el que por suerte no se registraron personas lesionadas y se esperaba que el conductor pudieran llegar a un acuerdo sobre posibles daños a la contención a través de su aseguradora.

