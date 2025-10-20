Operativos permiten 32 detenciones en un día

En operativos realizados en la entidad en las últimas 24 horas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a 32 personas por la comisión de distintos ilícitos, siendo remitidas ante la autoridad para que se defina su situación legal.

Según los hechos, dos de los detenidos fue por violencia familiar, dos por posesión de vehículos robados, otro por homicidio, otro por cohecho, uno más por lesiones, otro por robo, uno por portación de arma prohibida y uno más por conducir un vehículo con placas sobrepuestas.

Asimismo, los trabajos de seguridad y prevención implementados en todo el territorio potosino, derivaron en el aseguramiento de siete vehículos, tres de ellos con reporte de robo, además de dos armas de fuego cortas y ocho cartuchos útiles.

Las acciones para el combate al narcomenudeo permitieron la detención de 22 personas por la posesión de droga, asegurándose 62 dosis de “cristal” y 301.8 gramos de marihuana.

