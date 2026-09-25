Chocan dos carros en la colonia Industrial Aviación

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Dos automóviles protagonizaron un accidente vial en la colonia Industrial Aviación, uno de ellos no cedió el paso ante vía principal y sobrevino el percance, que dejó daños materiales de consideración pero no hubo personas lesionadas.

El percance tuvo lugar alrededor de las cuatro de la tarde de este jueves, inicialmente un automóvil Nissan Vento de color negro, se desplazaba por la calle 5 y al arribar a la avenida Hernán Cortés intentó ingresar a esa vía principal sin ceder el paso.

Debido a esto, el carro fue chocado en su costado izquierdo por la parte frontal de un Ford Figo que en esos momentos circulaba por ahí en dirección a la avenida Muñoz y cuyo conductor no alcanzó a detenerse al ver que se le atravesaba.

A causa del choque los dos autos presentaron daños materiales de consideración pero por suerte no hubo heridos, al sitio arribaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del percance en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

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