Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel

CIUDAD VALLES.- Un camión cañero derrapó y quedó atravesado sobre la carretera libre Valles-Rioverde, provocando que un vehículo se saliera del camino y cayera a un desnivel.

Lo anterior sucedió este martes por la noche, cuando lloviznaba en varios tramos de la carretera, de Ciudad Valles hacia Rioverde.

De acuerdo con el testimonio de varias personas, el chofer de un camión cargado de caña perdió el control de la unidad, en el kilómetro 12, a la altura del ejido La Pitahaya, y se detuvo en medio de la carretera.

En ese momento se aproximaba un vehículo gris, cuyo conductor, al ver la pesada unidad obstruyendo el carril, frenó bruscamente, pero su unidad derrapó, perdió el control y se salió de la carretera, cayendo a un desnivel.

El conductor traía a tres pasajeros, originarios del municipio de Tanlajás, y los llevaba a la ciudad de San Luis Potosí. De manera milagrosa, nadie resultó herido.

Al lugar del accidente llegaron elementos de Protección Civil Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Guardia Nacional. Estos últimos pidieron apoyo de una grúa para poder retirar la unidad accidentada.