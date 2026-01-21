logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel

Lo anterior sucedió este martes por la noche; no se reportan heridos en el incidente

Por Huasteca Hoy

Enero 21, 2026 10:29 a.m.
A
Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel

CIUDAD VALLES.- Un camión cañero derrapó y quedó atravesado sobre la carretera libre Valles-Rioverde, provocando que un vehículo se saliera del camino y cayera a un desnivel.

Lo anterior sucedió este martes por la noche, cuando lloviznaba en varios tramos de la carretera, de Ciudad Valles hacia Rioverde.

De acuerdo con el testimonio de varias personas, el chofer de un camión cargado de caña perdió el control de la unidad, en el kilómetro 12, a la altura del ejido La Pitahaya, y se detuvo en medio de la carretera.

En ese momento se aproximaba un vehículo gris, cuyo conductor, al ver la pesada unidad obstruyendo el carril, frenó bruscamente, pero su unidad derrapó, perdió el control y se salió de la carretera, cayendo a un desnivel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El conductor traía a tres pasajeros, originarios del municipio de Tanlajás, y los llevaba a la ciudad de San Luis Potosí. De manera milagrosa, nadie resultó herido.

Al lugar del accidente llegaron elementos de Protección Civil Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Guardia Nacional. Estos últimos pidieron apoyo de una grúa para poder retirar la unidad accidentada.

LEA TAMBIÉN

Camión cañero tumba poste de teléfonos

Miles de familias quedan incomunicadas

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel
Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel

Chofer cañero obstruye vía y auto cae en desnivel

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior sucedió este martes por la noche; no se reportan heridos en el incidente

Dan seis años de prisión a violador en la Huasteca
Dan seis años de prisión a violador en la Huasteca

Dan seis años de prisión a violador en la Huasteca

SLP

Redacción

Lo encontraron culpable de ultrajar a una joven en el municipio de Huehuetlán

Chofer causa accidente al omitir el alto
Chofer causa accidente al omitir el alto

Chofer causa accidente al omitir el alto

SLP

Redacción

Detienen a tres sujetos con vehículos robados
Detienen a tres sujetos con vehículos robados

Detienen a tres sujetos con vehículos robados

SLP

Redacción

En total se recuperaron cinco unidades en distintos municipios de la entidad