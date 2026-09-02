Chofer queda prensado en cabina al volcar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El conductor de un camión de carga que transportaba tomates, resultó con heridas de gravedad al sufrir una aparatosa volcadura cuando se desplazaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad El Xonocostle, fue auxiliado por paramédicos quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital.

El percance tuvo lugar cerca de las diez de la noche del lunes, en que el camión tipo torthon que iba cargado con cajas de tomates, circulaba por la mencionada carretera en dirección a esta ciudad.

Al tomar una curva ya próximo a la comunidad de El Xoconostle, el conductor perdió el control de la dirección y chocó contra la contención metálica, a la cual desprendió en un tramo y finalmente se volcó sobre su costado izquierdo quedando a la orilla del asfalto en donde la carga se derramó.

Otros automovilistas que pasaban por el sitio pidieron auxilio y al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes luego de varias maniobras pudieron rescatar al chofer ya que había quedado prensado dentro de la cabina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la volcadura una punta de la contención se incrustó en la cabina provocando lesiones graves al conductor quien fue llevado de urgencia a un hospital para su atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al sitio para tomar conocimiento y el camión de carga fue enviado a una pensión mientras que la carga que transportaba sería recogida por los mismos propietarios.