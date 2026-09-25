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Detienen a chofer de pipa con presunto "huachicol" en Rinconada

En un operativo, la Guardia Civil Estatal aseguró un vehículo con 12 mil litros de hidrocarburo

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 11:16 a.m.
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Detienen a chofer de pipa con presunto huachicol en Rinconada
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      Derivado de acciones operativas para combatir el manejo ilegal de hidrocarburos, la Guardia Civil Estatal (GCE) informó que detuvo a un hombre en la capital potosina y aseguró un vehículo que transportaba 12 mil litros de combustible, cuya posesión y traslado legal no pudieron ser acreditados.

      Los hechos se registraron en la colonia Rinconada, donde agentes estatales detuvieron a Jean "N", de 39 años, quien se desplazaba en una unidad que transportaba el combustible.

      Al no acreditar la posesión y el transporte legal del hidrocarburo, el hombre fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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