Detienen a chofer de pipa con presunto "huachicol" en Rinconada
En un operativo, la Guardia Civil Estatal aseguró un vehículo con 12 mil litros de hidrocarburo
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Derivado de acciones operativas para combatir el manejo ilegal de hidrocarburos, la Guardia Civil Estatal (GCE) informó que detuvo a un hombre en la capital potosina y aseguró un vehículo que transportaba 12 mil litros de combustible, cuya posesión y traslado legal no pudieron ser acreditados.
Los hechos se registraron en la colonia Rinconada, donde agentes estatales detuvieron a Jean "N", de 39 años, quien se desplazaba en una unidad que transportaba el combustible.
Al no acreditar la posesión y el transporte legal del hidrocarburo, el hombre fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
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