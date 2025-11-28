Choque de tráiler paraliza tránsito en L. Oriente

Al igual que en otras ocasiones, un accidente entre dos vehículos de carga en el Libramiento Oriente, provocó afectaciones este jueves por la tarde en el tránsito vehicular de la carretera federal 57 con dirección al estado de Querétaro, pues los conductores estuvieron varados por más de tres horas.

La colisión se dio entre dos unidades tipo tráiler, una con caja seca y otra con plataforma, donde esta última impactó con la defensa trasera de la otra, según reportes de la Guardia Nacional División Caminos.

El incidente se suscitó alrededor de las 12:45 horas, obligando a que se procediera con el cierre parcial de la circulación cerca del km 017+500 de esa autopista de cuota. Conductores y transportistas consultados refirieron que, al inicio del accidente la fila de automotores ya se extendía por más de 3 kilómetros, por lo cual, horas después pudo haber alcanzado los quince kilómetros.

Quienes se movilizaban en automóviles particulares lamentaron la deficiencia de la Guardia Nacional (GN) para el correcto abanderamiento y liberación de la vialidad, y la imposibilidad de llegar a tiempo a sus destinos, tanto a Querétaro como a la Ciudad de México.

En tanto, los chóferes de camiones y tráileres comentaron que la demora implicará retrasar entregas, modificar logísticas y una serie de cambios, sin embargo, dijeron ya estar acostumbrados a imprevistos viales.