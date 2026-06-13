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Choque de tráiler y una pipa causa derrame de aceite

Se afectó un área del asfalto y la terracería, el área tuvo que ser remediada por socorristas

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Choque de tráiler y una pipa causa derrame de aceite
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      Cientos de litros de aceite reciclado fueron derramados durante un aparatoso choque por alcance registrado en la carretera ´57, en donde un tráiler impactó por alcance contra el tanque de una pipa en el tramo Matehuala-San Roberto, por suerte no hubo heridos pero la fuga del líquido causó afectaciones en el entorno.

      El accidente tuvo lugar la tarde de este viernes, inicialmente un tráiler Kenworth color rojo, circulaba por la mencionada carretera en dirección de norte a sur.

      Fue en el kilómetro 20, a la altura de la comunidad de Lagunillas, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior del remolque tipo tanque de una pipa que circulaba adelante, tratándose de un tanque color blanco con capacidad de 43 mil litros y que transportaba aceite para reciclar con destino a San Luis Potosí, aunque se desconoce si iba lleno en su totalidad.

      A causa del choque, el tanque sufrió fisuras en la parte trasera y de esta forma empezó a chorrear el líquido extendiéndose por el asfalto de la carretera bajando hasta la terracería, afectando un área considerable incluyendo la pequeña maleza que se encuentra a lo largo de la rúa.

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      Al lugar del percance llegó personal de Protección Civil Municipal tanto de Cedral como de Matehuala, con el fin de realizar la remediación del área echando tierra en el aceite derramado y así evitar que se registren otros accidentes por lo resbaloso del asfalto.

      Asimismo, acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, con el fin de tomar conocimiento del accidente y las unidades participantes serían trasladadas a una pensión particular para que los conductores llegaran a un acuerdo. 

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