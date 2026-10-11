Procesan a sujeto por intento de feminicidio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un sujeto señalado de intentar ultimar a su ex-pareja, fue vinculado a proceso por parte de un juez de control, luego de que personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado aportara las pruebas suficientes en su contra, tras hechos suscitados en San Ciro de Acosta.
Este caso deriva de lo ocurrido en septiembre pasado, cuando el señalado, de nombre Jesús "N", presuntamente arribó al domicilio de la víctima y, tras reclamarle diversas situaciones, procedió a agredirla físicamente, causándole varias lesiones.
Agentes Fiscales dirigieron las acciones penales en contra de esta persona, a quien presentaron ante la autoridad judicial, que determinó vincularlo a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Además, el Juez de Control estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar datos de prueba adicionales para finalmente llegar a una resolución.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece motociclista embestido por un camión
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió en la carretera Tamazunchale-Chapulhuacanito, en la localidad Arroyo de los Patos
Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos
Redacción
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los accidentes, sin reporte de lesionados
Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí
Redacción
La Guardia Civil Estatal atendió el incidente ocurrido cerca del parque Tangamanga