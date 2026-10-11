Procesan a sujeto por intento de feminicidio

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Un sujeto señalado de intentar ultimar a su ex-pareja, fue vinculado a proceso por parte de un juez de control, luego de que personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado aportara las pruebas suficientes en su contra, tras hechos suscitados en San Ciro de Acosta.

Este caso deriva de lo ocurrido en septiembre pasado, cuando el señalado, de nombre Jesús "N", presuntamente arribó al domicilio de la víctima y, tras reclamarle diversas situaciones, procedió a agredirla físicamente, causándole varias lesiones.

Agentes Fiscales dirigieron las acciones penales en contra de esta persona, a quien presentaron ante la autoridad judicial, que determinó vincularlo a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, el Juez de Control estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar datos de prueba adicionales para finalmente llegar a una resolución.

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