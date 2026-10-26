Quiso atacar a su expareja con un mazo

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MATLAPA.- Un hombre que presuntamente irrumpió de manera violenta en la vivienda de su expareja e intentó atacarla con un mazo de metal, además de agredir a una adolescente, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas.

Se trata de Jaime "N", quien permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre, en la localidad de Chalchitepetl, perteneciente al municipio de Matlapa. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), el acusado presuntamente ingresó por la fuerza a un domicilio donde se encontraba su expareja, a quien comenzó a amenazar. Posteriormente, habría intentado golpearla con un mazo de metal; sin embargo, la mujer consiguió evitar los impactos, mientras otras personas que se encontraban en el lugar intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el mismo incidente, una adolescente también habría sido agredida por el sujeto, motivo por el cual se inició una investigación por los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones agravadas. Luego de las indagatorias correspondientes, Jaime "N" fue detenido y presentado ante un Juez de Control.

En la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Sexta de la Fiscalía expusieron los datos de prueba reunidos en su contra, con los cuales consiguieron que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso.

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Además, el juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por lo tanto, el imputado permanecerá privado de su libertad mientras avanza el procedimiento penal y se determina su situación jurídica definitiva.