Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un fuerte choque frente a la Alameda Municipal dejó como saldo cuatro personas lesionadas —dos menores y dos adultos— y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta blanco, que circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas rumbo a la carretera Valles–Rioverde, presuntamente intentó girar a la izquierda para incorporarse a la avenida Vicente C. Salazar. En la maniobra, golpeó el camellón central y terminó impactando la parte frontal derecha de una camioneta Ford Escape que salía de esa misma avenida para cruzar el bulevar.

En la Ford Escape resultaron heridas una mujer y su hija de 12 años, identificada como María Elena. En el Jetta quedaron lesionados el presunto conductor y un joven de 17 años que viajaba como acompañante.

Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias atendieron a los heridos y los trasladaron a distintos hospitales. Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y los vehículos serían remitidos a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

