logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

Un giro indebido habría provocado el impacto entre un Jetta y una Escape; entre los lesionados hay dos menores

Por Huasteca Hoy

Diciembre 01, 2025 07:55 a.m.
A
Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.-  Un fuerte choque frente a la Alameda Municipal dejó como saldo cuatro personas lesionadas —dos menores y dos adultos— y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta blanco, que circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas rumbo a la carretera Valles–Rioverde, presuntamente intentó girar a la izquierda para incorporarse a la avenida Vicente C. Salazar. En la maniobra, golpeó el camellón central y terminó impactando la parte frontal derecha de una camioneta Ford Escape que salía de esa misma avenida para cruzar el bulevar.

En la Ford Escape resultaron heridas una mujer y su hija de 12 años, identificada como María Elena. En el Jetta quedaron lesionados el presunto conductor y un joven de 17 años que viajaba como acompañante.

Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias atendieron a los heridos y los trasladaron a distintos hospitales. Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y los vehículos serían remitidos a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles
Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Un giro indebido habría provocado el impacto entre un Jetta y una Escape; entre los lesionados hay dos menores

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude
Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

SLP

Redacción

Con carro robado, cae individuo
Con carro robado, cae individuo

Con carro robado, cae individuo

SLP

Redacción

El propio dueño lo vio en la colonia Los Fresnos y pidió ayuda a la policía

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México
Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

SLP

Redacción