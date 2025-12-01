Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

logo pulso
Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Una camioneta que se desplazaba por la carretera a México, sufrió aparatosa volcadura cerca del puente de la avenida Seminario, se ignora si hubo lesionados ya que cuando llegaron las autoridades se encontraba abandonada por su conductor.

Los hechos se registraron antes de las seis de la mañana de este domingo, cuando la camioneta Ford Explorer circulaba a alta velocidad por la carretera a México con dirección a Querétaro.

Fue en el 194, cerca del puente de la avenida Seminario, en donde al parecer otro vehículo le interfirió en su carril y para no pegarle, el conductor se vio obligado a realizar maniobra hacia su izquierda.

A causa del ello la unidad se salió del camino y cayó sobre la cuneta divisoria de carriles, en donde dio una vuelta completa y quedó en posición normal.

Posteriormente, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos pero no encontraron a nadie en la camioneta y solamente procedieron a abanderar el tramo para evitar otro percance.

Se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento y que la camioneta fuera retirada hacia una pensión particular hasta que sea reclamada por su propietario y además se cubran las multas a que se haya hecho acreedor.

