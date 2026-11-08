Pumas sella su pase a Liguilla ante San Luis

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Las Pumas de la UNAM lograron una victoria significativa al vencer 3-1 al Atlético San Luis en el estadio Olímpico Universitario, asegurando así su clasificación para la Liguilla del Apertura 2026. El equipo necesitaba imperativamente el triunfo para ocupar uno de los cuatro lugares disponibles en el Grupo B, y lo obtuvo con una actuación convincente. Priscila Chinchilla anotó dos goles y Andrea Pereira contribuyó con otro, permitiendo a las universitarias sumar tres puntos cruciales, que las colocan en una posición favorable para enfrentar a Tigres en los cuartos de final.

Después de asegurar su acceso a la fase final, Roberto Medina, técnico del equipo, ofreció una conferencia de prensa donde expresó su satisfacción y orgullo por el desempeño de las jugadoras. Reconoció el esfuerzo que realizaron a lo largo del torneo, a pesar de las dificultades y la presión inherentes al encuentro. Medina subrayó la necesidad de ganar y la importancia de los goles, destacando la resiliencia de su equipo en momentos decisivos.

El director técnico, quien ha sido parte de la institución y siente un profundo compromiso con ella, manifestó su deseo de superar la barrera de los cuartos de final. "Es fundamental seguir creyendo en el trabajo que hemos realizado durante la temporada, continuar con nuestra filosofía de juego y dar ese paso que tanto ha costado a esta institución", indicó. Medina también hizo hincapié en que, a pesar de la alegría por la victoria, hay aspectos que deben ser mejorados y se comprometió a ser autocrítico de cara a los próximos desafíos.

En relación a su siguiente adversario, el técnico de las Pumas reconoció la fortaleza del equipo rival pero se mostró optimista respecto a la preparación de su plantel. "Las Liguillas se juegan en dos partidos, por lo que la parte defensiva es crucial. Enfrentaremos a uno de los equipos más sólidos en la historia de la Liga, pero estamos listos para mostrar una nueva versión de nosotros mismos", concluyó. Este encuentro marca un hito en la temporada para las Pumas, quienes ahora preparan sus estrategias para enfrentar el desafío que representa su próximo rival.

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