Maye y Love se miden en el duelo Patriots-Packers

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Los New England Patriots y los Green Bay Packers, ambos con un récord de 5-3, se enfrentarán el próximo domingo en el estadio Gillette, en lo que promete ser un atractivo duelo de la Semana 9 de la NFL. Ambos equipos buscan una victoria que los acerque a los primeros puestos de sus respectivas divisiones.

Los Patriots, dirigidos por Mike Vrabel, llegan de superar a los Miami Dolphins, impulsados por la destacada actuación de su mariscal de campo, Drake Maye, quien completó 16 de 20 pases para 199 yardas y anotó dos touchdowns, además de conseguir otra anotación por tierra. Maye ha mantenido un rendimiento sólido durante la temporada, y se presentará en casa con la intención de continuar desarrollando una ofensiva que ha mostrado regularidad en las últimas semanas.

Por su parte, los Packers, bajo la dirección de Matt LaFleur, llegan tras una victoria frente a los Carolina Panthers, en la que Jordan Love también brilló con 19 de 30 pases completados para 254 yardas, junto con dos touchdowns y una intercepción. La protección del lado ciego de Maye estará a cargo de Will Campbell, un jugador crucial para la estrategia de los Patriots en este encuentro.

En el historial reciente entre ambos equipos, los Patriots han obtenido tres victorias en sus últimos cinco enfrentamientos contra los Packers, quienes han ganado dos. Este contexto otorga a los Patriots una ventaja psicológica al jugar en casa, donde buscarán fortalecer su condición ante el rival.

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La rivalidad entre Maye y Love será un punto focal del encuentro. Mientras que los Patriots se perfilan como un equipo con más recursos para causar daño, el ataque terrestre de Green Bay no ha generado los resultados esperados, lo que coloca una mayor presión sobre su juego aéreo.

Para los Patriots, este partido representa no solo una oportunidad para conseguir una victoria más, sino también para incrementar su credibilidad como contendientes al título de la liga. Un triunfo frente a un oponente complicado como Green Bay podría reforzar su posición en la contienda por la postemporada.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre, junto con otros partidos destacados de la jornada, donde se incluirán encuentros como:

El de los Atlanta Falcons contra los Cincinnati Bengals

contra los El de los New Orleans Saints contra los Cleveland Browns

entre otros. La transmisión de estos partidos estará disponible a través de diversas plataformas como DAZN, ESPN y Disney+ Premium.