«Nos queremos muchísimo», dice José Eduardo Derbez tras su ruptura

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En una reciente declaración, José Eduardo Derbez, hijo de la actriz Victoria Ruffo, compartió detalles sobre su separación de Paola Dalay, lo que ha sido objeto de especulación en redes sociales. El actor y su expareja anunciaron su ruptura tras siete años de relación, aunque según sus comentarios, la separación ya se había producido anteriormente y solo ahora decidieron hacerlo público. La situación se complicó cuando Paola publicó fotografías con el futbolista César Romo, con quien actualmente está saliendo, lo que generó diversas reacciones en línea.

Durante una entrevista con Mauricio Barrientos, conocido como "El Diablito", José Eduardo destacó que su relación con Paola terminó en buenos términos y que ambos se aprecian profundamente. Aseguró que siempre tendrá una amistad sólida con ella, puesto que es la madre de su hija, Tessa. "Realmente esta relación terminó muy bien, nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal [...] Me dio 7 años maravillosos", afirmó José Eduardo, quien se comprometió a no hablar negativamente de su expareja, independientemente de las circunstancias.

Por otro lado, Paola Dalay ha enfrentado críticas en redes sociales tras su relación con César Romo. Algunos usuarios han comparado al futbolista con Maradonio, un personaje de la serie de televisión "La familia P. Luche", creado por Eugenio Derbez, quien es su exsuegro. Ante estas comparaciones, Paola respondió a un comentario burlón, defendiendo a Romo y mostrando su desdén hacia las críticas.

La influencer, de 24 años, aclaró que ella y José Eduardo habían dejado de ser pareja desde hace cinco meses. Durante este tiempo, Tessa ha estado viviendo temporalmente con su padre, mientras que Paola reorganiza su nuevo hogar. Esta nueva etapa de sus vidas ha suscitado un intenso debate en las plataformas digitales, donde los seguidores han expresado diversas opiniones tanto sobre la separación como sobre la nueva relación de Paola.

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La situación ha generado un amplio interés mediático, especialmente en lo que respecta a la interacción entre los dos exparejas y sus vidas actuales. Aunque ambos han dejado claro que han decidido seguir adelante sin conflictos, el impacto de sus decisiones aún sigue resonando en las redes sociales.