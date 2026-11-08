Buckner vuelve a los 49ers antes del duelo con Raiders

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Los 49ers de San Francisco regresan a la actividad después de su semana de descanso, iniciando una fase crucial de la temporada con diez partidos restantes. En este contexto, se destaca la presencia de Nick Bosa en el campo de entrenamiento, lo que sugiere su posible retorno en el encuentro contra los Raiders de Las Vegas.

Una de las noticias de mayor relevancia es el regreso de DeForest Buckner, quien se reincorpora a la franquicia tras su paso por los Colts de Indianapolis. Este será su primer partido de la temporada con San Francisco, generando expectativa entre los aficionados por ver a Buckner, Bosa y Fred Warner, tres figuras clave en la organización, en el mismo equipo nuevamente.

El corredor estrella Christian McCaffrey participó en los entrenamientos de jueves y viernes, tras haber tenido un día de descanso. Sin embargo, los receptores Mike Evans y Deebo Samuel están oficialmente descartados para el encuentro. Se ha informado también sobre el probable regreso de Demarcus Robinson, que podría sumar profundidad al cuerpo de receptores.

El ambiente en el vestuario de San Francisco es descrito como positivo, marcado por una energía y un compañerismo notables entre los jugadores, lo que augura un buen desempeño en las próximas semanas.

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En particular, el equipo se prepara con entusiasmo para su próximo encuentro, que se llevará a cabo en México. Jugadores como Brock Purdy, George Kittle, Warner y McCaffrey aún atesoran gratos recuerdos del partido que disputaron hace cuatro años en el Estadio Banorte, lo que añade una dimensión especial a su próximo desafío en suelo mexicano.