Arrestan a cuatro delincuentes por distintos hechos
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Durante el pasado fin de semana, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, realizó diversas detenciones contra personas acusadas de distintos delitos.
En las diferentes intervenciones, los agentes detuvieron a un probable responsable de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas, en la capital potosina; tres personas en flagrancia por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y posesión simple, en la Zona Metropolitana y Rioverde.
También se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra tres hombres por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de los hechos ocurridos en 2025 en agravio de una empresa ubicada en la Zona Industrial.
Asimismo, durante el fin de semana, la PDI recuperó tres vehículos con reporte de robo en San Luis Potosí, Villa de Pozos y Matehuala: dos automóviles, de las marcas Kia y Honda, así como una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias legales.
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En Tamazunchale, agentes investigadores aseguraron un tractocamión con remolque que presentaba alteraciones en su número de identificación vehicular. Finalmente, la PDI ejecutó una orden de cateo en un inmueble de Soledad de Graciano Sánchez, donde fueron asegurados equipos de cómputo e impresión, material para impresión, sellos, blocks de recibos de cobro y permisos para circular sin placas, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones.
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