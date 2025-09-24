logo pulso
Seguridad

Con arma larga, sorprenden a sujeto

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
Con arma larga, sorprenden a sujeto

Por portación de arma de fuego, policías de la Guardia Civil de Soledad  detuvieron a un hombre, acción realizada en la colonia San José Segunda Sección durante un recorrido de prevención.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle San Rafael, en la colonia mencionada, escucharon gritos desde el interior de un domicilio, por lo que se acercaron para entrevistar a los inquilinos.

Del inmueble salió un individuo que se identificó como Juan “N”, de 47 años, quien señaló que se trataba de una discusión con su pareja, mostrando una conducta agresiva hacia la autoridad, a quienes intentó agredir físicamente.

Tras aplicar el debido protocolo de actuación se le realizó una inspección, encontrándole un arma de fuego de uso militar, sin presentar el permiso correspondiente. En ese momento se le informó que sería detenido por portación de arma de fuego, además de darle lectura de su carta de derechos.

El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación legal.

