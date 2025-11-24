Con armas prohibidas, sorprenden a maleantes

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego y a uno por portación de arma blanca, en recorridos de prevención desplegados para dar garantía de paz a las familias de la demarcación.

El primer arresto se realizó en la calle Cancún, de la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde los agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción. Después de dialogar con el sujeto, este se identificó como José “N” de 56 años, a quien le encontraron un arma de fuego tipo escuadra y dos cartuchos útiles.

Román “N” de 54 años fue detectado en la calle 20 de Noviembre, en la colonia 21 de Marzo, cuando comenzó a correr al notar la presencia de la autoridad, por lo que fue interceptado por policías soledenses para saber el motivo de su actitud, localizándole un objeto punzocortante semejante a un cuchillo.

A los dos se les informó que serían detenidos por portación de arma de fuego y portación de arma blanca respectivamente, y posteriormente el primer detenido se puso a disposición de la Fiscalía General de la República y el segundo a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde ambos seguirán con el debido proceso.

