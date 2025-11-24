logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con armas prohibidas, sorprenden a maleantes

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas, sorprenden a maleantes

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego y a uno por portación de arma blanca, en recorridos de prevención desplegados para dar garantía de paz a las familias de la demarcación.

El primer arresto se realizó en la calle Cancún, de la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde los agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción. Después de dialogar con el sujeto, este se identificó como José “N” de 56 años, a quien le encontraron un arma de fuego tipo escuadra y dos cartuchos útiles.

Román “N” de 54 años fue detectado en la calle 20 de Noviembre, en la colonia 21 de Marzo, cuando comenzó a correr al notar la presencia de la autoridad, por lo que fue interceptado por policías soledenses para saber el motivo de su actitud, localizándole un objeto punzocortante semejante a un cuchillo.

A los dos se les informó que serían detenidos por portación de arma de fuego y portación de arma blanca respectivamente, y posteriormente el primer detenido se puso a disposición de la Fiscalía General de la República y el segundo a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde ambos seguirán con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a infractores por distintos ilícitos
Arrestan a infractores por distintos ilícitos

Arrestan a infractores por distintos ilícitos

SLP

Redacción

Fardera es sorprendida robando en Walmart
Fardera es sorprendida robando en Walmart

Fardera es sorprendida robando en Walmart

SLP

Redacción

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva
En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

SLP

Redacción

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza
Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

SLP

Redacción

Maleantes lo interceptaron en un camino vecinal, en donde lo acribillaron