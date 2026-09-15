Con marihuana, detectan a sujeto en Rioverde
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En operativos permanentes de seguridad y prevención implementadas en la Zona Media, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo la detención de un presunto vendedor de droga que fue sorprendido en el municipio de Rioverde.
Se trata de José "N", de 41 años de edad, a quien se le relaciona su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud.
Los oficiales realizaban recorridos de seguridad en Rioverde, en donde detectaron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y debido a ello se le marcó el alto para someterlo a una revisión. Durante la intervención le fueron encontradas ocultas entre su ropa doce bolsitas de marihuana que traía para su supuesta venta.
Por lo anterior, se procedió a la detención del sujeto, al que se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y junto con el enervante fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene acciones operativas y de prevención en las cuatro regiones, como parte de la estrategia permanente para mejorar la seguridad.
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