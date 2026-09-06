Individuo es acusado de abusar de su hijastra

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Por presunta violación a su hijastra menor de edad, un sujeto fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Santa María del Río, el caso fue denunciado por el padre de la víctima y finalmente se emitió el mandato.

Lo anterior deriva de hechos ocurridos en el mes de febrero de 2026 este año, luego de que el ahora imputado de nombre Luis "N", fuera denunciado por el padre de la víctima, quien señaló que dicho sujeto presuntamente habría cometido conductas de índole sexual mientras mantenía una relación sentimental con la madre de la persona menor de edad.

Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación y, una vez judicializada, solicitaron la orden de aprehensión respectiva a la autoridad judicial, que, al ser librada, elementos de la PDI comenzaron la búsqueda de dicho individuo.

Fue en el barrio San Juan, de Santa María del Río, donde el señalado, de 29 años de edad, fue capturado y trasladado a la capital potosina, ahí fue puesto a disposición de un Juez de control, con quien enfrentará su audiencia inicial en las próximas horas.

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