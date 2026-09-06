logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo es acusado de abusar de su hijastra

La PDI capturó a Luis "N", de 29 años, quien quedó a disposición de un juez de control.

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo es acusado de abusar de su hijastra
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por presunta violación a su hijastra menor de edad, un sujeto fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Santa María del Río, el caso fue denunciado por el padre de la víctima y finalmente se emitió el mandato.

      Lo anterior deriva de hechos ocurridos en el mes de febrero de 2026 este año, luego de que el ahora imputado de nombre Luis "N", fuera denunciado por el padre de la víctima, quien señaló que dicho sujeto presuntamente habría cometido conductas de índole sexual mientras mantenía una relación sentimental con la madre de la persona menor de edad.

      Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación y, una vez judicializada, solicitaron la orden de aprehensión respectiva a la autoridad judicial, que, al ser librada, elementos de la PDI comenzaron la búsqueda de dicho individuo.

      Fue en el barrio San Juan, de Santa María del Río, donde el señalado, de 29 años de edad, fue capturado y trasladado a la capital potosina, ahí fue puesto a disposición de un Juez de control, con quien enfrentará su audiencia inicial en las próximas horas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras
      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras

      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras

      SLP

      Pulso Online

      Más de 40 personas habrían sido alcanzadas por el humo durante el protocolo previo al Atlético de San Luis vs. Chivas

      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas
      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

      SLP

      Redacción

      Incendio consume la cocina de una vivienda
      Incendio consume la cocina de una vivienda

      Incendio consume la cocina de una vivienda

      SLP

      Redacción

      Mujer es arrestada por golpear a sus hijos
      Mujer es arrestada por golpear a sus hijos

      Mujer es arrestada por golpear a sus hijos

      SLP

      Redacción