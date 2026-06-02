Muere joven en moto al chocar contra poste

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Al circular en su motocicleta por calles de la comunidad Los Pilares, perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza, un joven perdió la vida de manera trágica al impactarse contra un poste de concreto causándose lesiones mortales.

El percance tuvo lugar la noche del domingo, en que el ahora occiso identificado con el nombre de Juan N., de entre 20 y 25 años de edad, circulaba a alta velocidad a bordo de su motocicleta desplazándose por calles de la mencionada comunidad.

Sin embargo, en determinado momento perdió el control de la dirección y de esta forma se estampó de frente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, que se encontraba a la orilla de la calle.

A causa del golpe el joven, al parecer originario de la comunidad Laguna de San Vicente, en Villa de Reyes, se causó múltiples lesiones en todo el cuerpo, en especial en la cabeza.

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Algunos pobladores al darse cuenta del hecho procedieron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo al sitio los paramédicos pero determinaron que ya había perdido la vida causa de los golpes que presentaba y dieron aviso al resto de las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal de Villa de Zaragoza acudieron al lugar del accidente y al ser los primeros respondientes procedieron a acordonar el área.

Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde finalmente sería entregado a los familiares.

Asimismo, la motocicleta que tripulaba el infortunado joven fue enviado a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público en donde se realizarían las diligencias legales.