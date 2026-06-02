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Cae "El Gabito", presunto líder de "Los Chapitos" en sur de Sinaloa

Gabriel Nicolás fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República tras su captura.

Por El Universal

Junio 02, 2026 09:43 a.m.
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Cae El Gabito, presunto líder de Los Chapitos en sur de Sinaloa
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      Gabriel Nicolás "N", alias "El Gabito" o "El 80", identificado como supuesto líder de Los Chapitos en la región sur de Sinaloa fue detenido por la Policía Estatal en Mazatlán y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      La detención se registró a las 20:15 horas del 1 de junio en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico.

      En la descripción del detenido el registro oficial lo señala de complexión robusta, barba y bigotes escasos, tez clara y con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

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