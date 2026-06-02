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Alertan por socavón en lateral de Circuito Potosí (fotos)

El hundimiento a la altura de La Virgen fue atendido por el ayuntamiento de Soledad

Por Flor Martínez

Junio 02, 2026 11:11 a.m.
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Foto: Omar Hernández/Pulso

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      Un enrome socavón en lateral del Circuito Potosí fue reportado este martes, debido al riesgo que representa para los automovilistas.

      El hundimiento se localiza en la lateral de Periférico, pasando la entrada a La Virgen, en dirección de la carretera a Rioverde hacia el norte.

      De acuerdo con el reporte ciudadano, un conductor frenó para evitar caer en el socavón y fue impactado por otro vehículo.

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      Vecinos y automovilistas señalan que, en este tramo, se han registrado varios hundimientos, por lo que solicitaron la atención de las autoridades.

      Tras la denuncia ciudadana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició trabajos de reparación en la zona, informó el director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo.

      El funcionario explicó que el hundimiento fue detectado y reportado el lunes, por lo que personal de Obras Públicas acudió al sitio para realizar una inspección y evaluar las acciones necesarias para su atención.

      Indicó que este martes comenzaron las labores de reparación, las cuales contemplan el retiro del pavimento dañado, el relleno del área afectada y la reposición de la carpeta asfáltica.

      Refirió que para la ejecución de los trabajos se utilizará maquinaria y cuadrillas de trabajadores, mientras que elementos de Tránsito y Vialidad implementaron un operativo para regular el flujo vehicular y reducir afectaciones a los automovilistas.

      Cabe señalar que no es la primera vez que se registra un hundimiento de este tipo en esta vialidad. En abril de este año, en el cruce de la avenida San Miguel y Circuito Potosí, la ruptura de la tapa de concreto de un registro de drenaje provocó la formación de una cavidad de grandes dimensiones.

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