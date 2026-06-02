Sheinbaum condena "actos de provocación" del CNTE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tras las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el intento de derribar vallas que protegen el Zócalo de la Ciudad de México y actos violentos registrados ayer en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hubo provocadores que no eran maestros.

Claudia Sheinbaum sobre provocaciones y diálogo con magisterio

"Ayer yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación, pero bueno, hay diálogo, que es muy importante", expresó en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de este martes 2 de junio, la Mandataria federal indicó que los maestros tienen derecho a manifestarse de manera pacífica, sin embargo, exhortó al magisterio a atender los llamados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar y lograr avances en sus demandas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-"¿Cómo es el diálogo?, ¿usted como presidenta está viendo ahí un trasfondo político de que están movilizando, para boicotear la celebración del Mundial?", se le preguntó esta mañana.

-"Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre. Y que lo atienda, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Y a ellos ya podrían decirles cómo va el diálogo, cómo va avanzando, ya les corresponde a ellos", contestó la Jefa del Ejecutivo.

Intento de derribar vallas y acciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero

Ayer lunes, tras el inicio del paro indefinido y una marcha que avanzó por Paseo de la Reforma, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) intentaron derribar los muros de acero con mazos de hierro e incluso algunas a patadas.

La Coordinadora reportó dos maestros lesionados: uno por un varillazo en la mejilla y otro con riesgo de perder el ojo, tras recibir el impacto de los fragmentos de un artefacto. Según la policía capitalina, no se usaron balas de goma ni petardos, como acusó el magisterio.

"¡Claudia, si no hay solución, no rueda su balón!", advertían los docentes a 10 días del Mundial de Futbol, al que calificaron como "la fiesta de la burguesía". Elementos de seguridad instalaron una gran muralla de acero de dos metros de altura para proteger todo el Zócalo capitalino y evitar que los integrantes de la CNTE instalaran su plantón en el primer cuadro de la capital y boicotearan el FIFA Fan Fest en la inauguración del Mundial de Futbol.

Demandas principales del magisterio y respuesta institucional

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en UMAS.

También insisten en la reinstalación de docentes cesados, la creación de plazas de base y el respeto a la bilateralidad sindical.

Bloqueará Reforma y Circuito Interior este martes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá este martes su jornada de movilizaciones en la capital del país, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno Federal para atender sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reinstalación de mesas de diálogo de alto nivel y la atención a diversos planteamientos laborales y educativos.

De acuerdo con los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), concluida durante la madrugada de este martes en la sede nacional de la organización, la CNTE confirmó su asistencia a la reunión programada a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Como parte de su plan de acción, los docentes anunciaron una conferencia de prensa en las instalaciones de Gobernación y posteriormente un bloqueo a partir de las 11:00 horas en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, el cual permanecerá mientras se desarrolla la mesa de diálogo con autoridades federales. Integrantes de la Sección XXII de Oaxaca tienen prevista una concentración desde las 10:30 horas en la Estela de Luz para dirigirse al punto de protesta.

-----Mantienen plantón y bloqueos en el Centro Histórico

Tras la movilización realizada el lunes desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en diversos puntos del Centro Histórico, donde permanecen ocupando vialidades estratégicas.

Los bloqueos y campamentos se mantienen en:

Uruguay y San Jerónimo.

Madero y Bolívar.

5 de Mayo y Bolívar.

Tacuba y Allende.

Bolívar, entre 16 de Septiembre y Donceles.

Calle 5 de Mayo hasta Eje Central.

Además, durante la madrugada comenzaron a instalarse casas de campaña en las calles de República de Brasil, Belisario Domínguez y República de Cuba, donde se reportó la presencia inicial de aproximadamente 500 integrantes de la Sección XXII de Oaxaca.

-----Accesos restringidos al Zócalo

Autoridades capitalinas mantienen resguardado el primer cuadro de la ciudad mediante vallas metálicas reforzadas colocadas en los accesos a la Plaza de la Constitución. Actualmente, únicamente se permite el ingreso de personal autorizado y funcionarios por las calles de Tacuba y República de Brasil.

-----Alternativas viales

Ante las afectaciones en el Centro Histórico y los bloqueos previstos en la zona de Reforma, autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas como:

Circuito Interior (en tramos no afectados por las movilizaciones).

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Fray Servando Teresa de Mier.

José María Izazaga.

Viaducto Miguel Alemán.

Avenida Chapultepec.

Congreso de la Unión.

Eje Central Lázaro Cárdenas, considerando cierres intermitentes en la zona centro.

Se recomienda a la población anticipar sus traslados, utilizar el transporte público cuando sea posible y mantenerse informada sobre los cierres viales y modificaciones al tránsito derivadas de las movilizaciones magisteriales.

-----Exigen diálogo directo con la Presidencia

Entre los acuerdos adoptados por la CNTE destaca la exigencia de reinstalar una mesa de negociación encabezada directamente por la presidenta de la República, así como garantizar la no represión de las manifestaciones, la reparación de daños derivados de recientes enfrentamientos y la continuidad de las mesas tripartitas con carácter resolutivo.

La organización también acordó fortalecer el plantón nacional instalado en el Zócalo y coordinar futuras acciones en el marco de la huelga nacional que mantiene desde hace varias semanas.