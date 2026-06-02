Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP

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San Luis Potosí tendrá este martes una combinación de riesgo: tormentas fuertes con posible granizo y, al mismo tiempo, temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las lluvias más intensas se esperan principalmente en las regiones Altiplano y Centro, aunque el pronóstico advierte que podrían extenderse al resto del estado durante los próximos días.

La dependencia pidió tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias fuertes, rachas de viento, tormentas eléctricas y caída de granizo, condiciones que pueden complicar traslados, provocar encharcamientos o generar riesgos en zonas vulnerables.

Pese al pronóstico de lluvias, el calor no cederá. En la Huasteca, la temperatura máxima llegará a 40 grados, con mínima de 23. En la Zona Media se espera una máxima de 34 grados y mínima de 20.

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Para el Altiplano, Protección Civil prevé temperaturas de 15 a 33 grados, mientras que en la Zona Centro el termómetro irá de 15 a 30 grados.

La autoridad también advirtió que se mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas, por lo que llamó a evitar quemas, tirar colillas o encender fogatas.