logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP

Al mismo tiempo, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones

Por Redacción

Junio 02, 2026 09:16 a.m.
A
Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí tendrá este martes una combinación de riesgo: tormentas fuertes con posible granizo y, al mismo tiempo, temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones.

      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las lluvias más intensas se esperan principalmente en las regiones Altiplano y Centro, aunque el pronóstico advierte que podrían extenderse al resto del estado durante los próximos días.

      La dependencia pidió tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias fuertes, rachas de viento, tormentas eléctricas y caída de granizo, condiciones que pueden complicar traslados, provocar encharcamientos o generar riesgos en zonas vulnerables.

      Pese al pronóstico de lluvias, el calor no cederá. En la Huasteca, la temperatura máxima llegará a 40 grados, con mínima de 23. En la Zona Media se espera una máxima de 34 grados y mínima de 20.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para el Altiplano, Protección Civil prevé temperaturas de 15 a 33 grados, mientras que en la Zona Centro el termómetro irá de 15 a 30 grados.

      La autoridad también advirtió que se mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas, por lo que llamó a evitar quemas, tirar colillas o encender fogatas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP
      Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP

      Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP

      SLP

      Redacción

      Al mismo tiempo, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones

      Volaris presenta nuevos vuelos
      Volaris presenta nuevos vuelos

      Volaris presenta nuevos vuelos

      SLP

      Martín Rodríguez

      Descarta SSPC mercado negro de armas en SLP
      Descarta SSPC mercado negro de armas en SLP

      Descarta SSPC mercado negro de armas en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      Posesión de equipo bélico corresponde a personas comunes

      Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral
      Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral

      Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral

      SLP

      Martín Rodríguez