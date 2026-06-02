Lluvias apagan semáforos en Capitán Caldera y Muñoz

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Las lluvias registradas en la capital potosina durante las últimas horas provocaron fallas en el suministro eléctrico que dejaron fuera de operación varios semáforos en puntos importantes de la ciudad, generando complicaciones para la circulación vehicular.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, los semáforos permanecen apagados sobre avenida Capitán Caldera, en sus cruces con Nereo Rodríguez Barragán y Nicolás Zapata. La misma situación se presenta en la intersección de avenida Muñoz y Albino García.

Ante esta situación, elementos de Policía Vial fueron desplegados en las zonas afectadas para coordinar el tránsito y prevenir incidentes mientras se restablece el servicio eléctrico.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por estos puntos, respetar las indicaciones de los oficiales y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslado debido a vialidades afectadas por encharcamientos y cierres derivados de las lluvias.

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